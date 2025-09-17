Тбилиси использует для пропаганды международные площадки, отметил президент республики

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Грузия продолжает использовать международные площадки, чтобы продвигать пропагандистские лозунги о "российской оккупации" и "оккупированных территориях". Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

"Вместо того, чтобы заняться вопросами, которые действительно способны укрепить стабильность и безопасность на Южном Кавказе, грузинские власти продолжают использовать международные площадки для продвижения пропагандистского лозунга о "российской оккупации" и "оккупированных территориях", - сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что в Грузии все еще действует закон об оккупированных территориях, принятый при Михаиле Саакашвили. По словам президента республики этот закон устанавливает "режим блокады Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии". "Примечательно, что сам Саакашвили сейчас находится под судом, а его политическое наследие подвергается критике в Грузии, однако закон продолжает действовать и определять подход Тбилиси к нашим государствам. Это лишний раз доказывает, что декларации о приверженности миру и даже громкие заявления грузинских политиков о готовности принести извинения за прошлую агрессию не находят подтверждения в реальных шагах", - отметил Гаглоев.

Полный текст будет опубликован в 06:00 мск 18 сентября.