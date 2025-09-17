Награду президент Казахстана вручил за вклад в укрепление духовных связей между российским и казахским народами

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом наградил его орденом "Алтын кыран" ("Золотой орел") за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран»", - говорится в сообщении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Токаев подчеркнул, что встреча 17 сентября станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией. "Я хотел бы прежде всего выразить вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного форума. Мы с искренним уважением относимся к вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Токаева за теплый прием и заявил, что миссия Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми. "Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан - это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества", - подчеркнул он.

Орден "Алтын кыран" - знак высшей степени отличия Республики Казахстан, которым отмечают исключительные государственные заслуги граждан перед страной.