АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил образовать межрелигиозную комиссию для обсуждения кодекса этики для систем искусственного интеллекта (ИИ), которая должна будет выработать "своеобразные заповеди".

"Убежден, что религиозные лидеры, как хранители нравственных ценностей, должны участвовать в обсуждении цифрового будущего человечества, - заявил Токаев, выступая на VIII Съезде мировых и традиционных религий в Астане. - Предлагаю создать межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий". "Речь идет о своеобразных заповедях для алгоритмов, которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - уточнил Токаев.

Он отметил, что ИИ меняет целые сферы жизни людей, но этические нормы не всегда успевают за прогрессом.

В столице Казахстана открылся VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в нем принимают участие более 100 делегаций из порядка 60 стран мира. Русскую православную церковь на мероприятии представляет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.