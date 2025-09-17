Маневры будут проходить с 17 по 20 сентября

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025" начались на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В учениях принимают участие воинские контингенты Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. По данным ведомства, общая численность участников составляет около 1 200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, беспилотников и боевых катеров.

"Перед нашими странами стоят единые задачи - защита суверенитета, территориальной целостности и стабильности на пространстве ОДКБ. Обстановка в мире нестабильна, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам: от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе", - сказал замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев на церемонии открытия.

В свою очередь генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов отметил, что "основной угрозой государствам центральноазиатского региона является реальная возможность перемещения радикальных экстремистских группировок с Ближнего Востока к южным границам государств региона, распространения их идеологии на территории наших стран, вовлечения молодежи в террористические организации". "В этих условиях для успешного решения боевых задач необходимо четкое взаимодействие национальных вооруженных сил, других силовых структур государств региона и Коллективных сил ОДКБ", - подчеркнул он.

Учения ОДКБ будут проходить в республике 17-20 сентября. Их основная цель - отработка вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена организации.