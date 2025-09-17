Токаев предупредил мир об угрозе ядерного армагеддона

Президент Казахстана также предупредил мир об опасности ведения торговых и санкционных войн и призвал страны при решении конфликтов в первую очередь полагаться на дипломатию

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты оценивают опасность возможного ядерного армагеддона как максимально высокую. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде мировых и традиционных религий в Астане.

"Сильно беспокоит риск ядерного конфликта. Опасность ядерного армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая в последнее десятилетие. К большому сожалению, вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные решения", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также предупредил мир об опасности ведения торговых и санкционных войн и призвал страны при решении конфликтов в первую очередь полагаться на дипломатию.