Президент республики отметил необходимость укрепления экономики и благосостояние народа

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия продолжит курс на интеграцию с Россией, так как это обеспечивает устойчивое развитие республики, а также является залогом безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

"Союз с Россией стал залогом нашей безопасности и уверенного развития. Праздник провозглашения республики - это не только напоминание о героическом прошлом, но и ориентир на будущее. Мы обязаны передать новым поколениям стабильную и процветающую Южную Осетию. Для этого нам необходимо укрепить экономику, повысить благосостояние народа и продолжить интеграцию с Россией. Уверен, что мы будем решать эти задачи вместе, в духе братства и доверия", - сказал он.

Гаглоев подчеркнул, что еще в 1990-е годы, когда республика только была провозглашена, особое раздражение у грузинских националистов вызывала пророссийская ориентация Южной Осетии. "Как верно отметил один из наших историков, "южные осетины всегда рассматривали себя как часть российской государственности. <…> Их истребляли за то, что они не захотели выходить из России вместе с Грузией", - сказал президент.

17 сентября 2008 года в Москве подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и РФ. Большой договор стал первым всеобъемлющим базовым, системообразующим документом двусторонних отношений. В договоре заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между странами в сфере экономики, политики, энергетики, культуры, военно-технического сотрудничества, науки, здравоохранения, образования, информации.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 06:00 мск 18 сентября.