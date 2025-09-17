Писатель Дегриз: европейская идеология мешает достичь мира на Украине

Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на урегулирование кризиса, отметил Лукас Дегриз

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Приоритет идеологии над реальностью мешает ЕС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. В отличие от европейских политиков президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп реально оценивают ситуацию и стремятся к миру, сообщил ТАСС французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.

"Конечно, сейчас Европа все еще хочет продолжать войну, продолжать помогать Украине, - сказал Дегриз. - В Европе, в частности во Франции, мы живем в какой-то иллюзорной реальности, где идеология берет верх над тем, что реально происходит. То есть какие-то фантазии становятся нашей реальностью. Но так не может быть - реальный мир есть реальный мир, реальность не всегда соответствует тем идеям, которые есть в наших мыслях".

По его мнению, президент США Дональд Трамп действительно настроен на мирное урегулирование кризиса на Украине. "Как мне кажется, Трамп, в первую очередь, очень прагматичный политик, как и [президент РФ Владимир] Путин. Они видят реальную ситуацию", - заключил собеседник агентства.

Во вторник Дегриз сообщил ТАСС, что встреча Путина и Трампа на Аляске побудила французов, особенно консервативных взглядов, задуматься об отношении к России и украинскому конфликту.

Дегриз приехал в ДНР вместе журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов со стороны ВСУ. Он выступил на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета. Библиотеке вуза писатель передал одну из своих книг.