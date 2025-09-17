WP: США и Британия уже не могут потушить глобальные кризисы

Издание пишет, что Вашингтон и Лондон раньше "были лидерами на мировой арене" и представляли "дипломатический дуэт, боровшийся с серьезными кризисами"

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания, некогда бывшие столпами мирового порядка, из-за сильных разногласий и внутренних проблем уже не в состоянии единым фронтом бороться с глобальными кризисами. Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP) на фоне официального визита американского президента Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Издание пишет, что США и Великобритания раньше "были лидерами на мировой арене" и представляли "дипломатический дуэт, боровшийся с серьезными кризисами".

Как указывает газета, Трамп прибыл в Британию "на фоне того, что дела в [США] давно вышли из-под его контроля", как тем более "они вышли из-под контроля" в Великобритании у премьер-министра Кира Стармера и короля Карла III. Издание отмечает, что Вашингтон и Лондон не только сталкиваются с внутренними вызовами, но и "резко расходятся во взглядах" на ключевые кризисы современности, такие как Украина и израильско-палестинский конфликт, чего "не могут скрыть никакие церемонии". По мнению WP, "былая пышность вряд ли успокоит мир, мечущийся от кризиса к кризису".

Кроме того, США и Великобритания, как пишет газета, по сути, находятся в состоянии торговой войны.

Американский президент прибыл в Великобританию с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он будет принят Карлом III в Виндзорском замке. 18 сентября Трамп проведет переговоры со Стармером в его резиденции Чекерс.