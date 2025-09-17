По словам парламентария, эти компании не только обманывают людей, но и вербуют исполнителей для преступлений

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев взял под свой контроль мошеннические кол-центры на Украине, чтобы использовать их для вербовки исполнителей преступлений. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке ТАСС.

"На Украине я боролся с мошенническими кол-центрами, которые находятся под полным контролем Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным - прим. ТАСС) и напрямую участвуют в ее террористической деятельности. Эти структуры используются не только для обмана людей, - отметил он. - Они выполняют и другие задачи: поиск и вербовку исполнителей для преступлений, передачу личных данных, организацию провокаций и целый спектр криминальной работы в интересах режима".

Дмитрук добавил, что "фактически кол-центры стали частью террористической машины [Владимира] Зеленского, которая работает как внутри страны, так и за ее пределами".