Владимир Зеленский в интервью назвал претензии к президенту США, в том числе потребовал ввести санкции против России, не дожидаясь решений Европы, призвал занять "четкую позицию" по вопросам предоставления Киеву гарантий безопасности

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, критикуя президента США Дональда Трампа, демонстрирует не только чудовищную некомпетентность, но и полную неадекватность. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Накануне Зеленский в интервью Sky News озвучил ряд претензий к Трампу, в том числе потребовал ввести санкции против РФ, не дожидаясь решений Европы, призвал занять "четкую позицию" по вопросам предоставления Киеву гарантий безопасности, а также раскритиковал американского лидера за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

"Истерика Зеленского и его претензии к Трампу говорят о его полной неадекватности, - отметил Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Наркофюрер публично представил Трампа слабохарактерным, трусливым, и недалеким политиком, у которого не хватает ни ума, ни духу применить к России жесткие меры".

По словам Медведчука, Зеленский таким образом "проявляет полное неуважение к американскому лидеру и чудовищную некомпетентность как дипломат и политик". "Политика нелегитимного примитивна до банальности: сначала он Кремлю озвучивал свои хотелки, теперь Белому дому, но подобная стратегия работать не может в принципе, зато приносит ущерб украинскому народу. Зеленскому неведомо, что дипломатия строится на уважении сторон, и дипломатический этикет, который он все время нарушает, - это демонстрация уважения сторон при встречах и переговорах", - подчеркнул глава движения "Другая Украина".

Интересы Трампа и Зеленского

Медведчук также заметил, что Зеленскому даже не приходит в голову, что Трамп действует в интересах своей страны. "Криворожский гопник уверен, что раз лидер США не действует в его личных интересах, то он поступает плохо, и тут же сыпет обвинения тому, благодаря кому киевский режим вообще держится. Ему и в голову не приходит, что у Трампа могут быть иные интересы, чем бесконечно финансировать и поддерживать нелегитимную власть банды Зеленского. Трамп во всем видит экономическую выгоду для своей страны, а Зеленский не в состоянии разобраться не то, что с экономическими интересами США, но даже с экономикой Украины", - отметил он.

В этой связи Медведчук указал, что экономика Украины полностью зависит от внешних вливаний, а расходы на войну растут с каждым годом. "Иными словами, своей некомпетентностью Зеленский преступно уничтожил экономику Украины, а теперь обижается на Трампа за то, что он это не делает с США. И теперь у Трампа выбор между Владимиром Путиным, который ему предлагает ряд выгодных масштабных сделок, призванных поднять экономику США, и нелегитимным наркофюрером, который требует у него денег и публично его оскорбляет. В этой ситуации Зеленский упрямо верит, что Трамп обязательно выберет его, а Лондону, а также "коалиции желающих войны", которые носятся с ним, как мамки и няньки, удастся навязать Вашингтону свою игру. И опять мимо. Большинство его политических нянек испытывают кризис в своих странах", - написал политик.

Медведчук указал, что Зеленский просит невозможного, а политика войны ставит крест не только на его политической карьере, но и на карьере многих европейских лидеров.