Подписанный 17 лет назад документ стал основой для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе, отметил Знаур Гассиев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и Россией, подписанный 17 лет назад, полностью отвечает национальным интересам народов двух стран, заявил ТАСС посол республики в РФ Знаур Гассиев.

17 сентября 2008 года в Москве подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и РФ. Большой договор стал первым всеобъемлющим базовым, системообразующим документом двусторонних отношений. В договоре заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между странами в сфере экономики, политики, энергетики, культуры, военно-технического сотрудничества, науки, здравоохранения, образования, информации.

"Несомненно, подписанный 17 лет назад Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и Россией заложил фундаментальные основы для развития полномасштабных межгосударственных отношений, а также стратегического партнерства между нашими странами. Это время показало историческую значимость документа, который всецело способствует укреплению дружественных отношений, добрососедства и взаимопомощи между Южной Осетией и Россией, и, разумеется, полностью отвечает национальным интересам наших народов", - сказал Гассиев.

По словам посла, договор также стал основой для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе. Гассиев подчеркнул, что и сегодня Россия остается важнейшим стратегическим партнером Южной Осетии в политической, экономической и военной сферах. "Наряду с признанием Российской Федерацией государственной независимости Южной Осетии, эти шаги (подписание договора - прим. ТАСС) стали важнейшим этапом в развитии двусторонних отношений между нашими странами", - добавил посол.