Украинский парламентарий Ирина Геращенко отметила, что кандидат на должность будет утверждаться Владимиром Зеленским

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект о военном омбудсмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Рада приняла законопроект о военном омбудсмене. Предлагается создать должность военного омбудсмена, который будет назначаться президентом Украины. Определить правовой статус военного омбудсмена, порядок назначения на должность и прекращения его полномочий, определить основные задачи, права и обязанности, а также порядок образования офиса военного омбудсмена", - написала она.

Вместе с тем, по словам Геращенко, то, что военный омбудсмен будет назначаться и увольняться президентом, является "грубым нарушением конституции и самой философии институции омбудсмена, который должен быть независимым". "Европейская солидарность" считает ошибочным вместо создания независимого института формирование очередной подчиненной властям структуры. Готовим поправки к уже принятому закону, чтобы после завершения военного положения военный омбудсмен назначался парламентом на конкурсной основе - так этот институт работает во всех странах мира", - подчеркнула Геращенко. Она также отметила, что вслед за принятием законопроекта Рада проголосовала за немедленное подписание его спикером парламента.

Создание института военного омбудсмена на Украине анонсировали еще в декабре 2024 года, законопроект внесли в Раду в мае этого года, в июне приняли в первом чтении. По словам уполномоченной президента по правам военнослужащих Ольги Решетиловой, после принятия закона омбудсмен сможет проводить проверки по сообщениям о нарушении прав военнослужащих. "Каждая проверка будет заключать выводы, которые омбудсмен будет присылать высшему командованию. В свою очередь командование в течение 10 дней должно будет отреагировать и принять меры: устранить нарушения и привлечь к ответственности и так далее. Если командование не будет реагировать, омбудсмен сможет привлечь его к административной ответственности. Также у омбудсмена будет возможность прямого доклада верховному главнокомандующему", - приводит слова Решетиловой издание "Левый берег".

Решетилова отметила, что, когда закон вступит в силу, будет издан указ о создании Офиса военного омбудсмена, утверждено положение со штатным расписанием, назначен омбудсмен и заместители, зарегистрировано юридическое лицо. На все это отведено 30 дней.