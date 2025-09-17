Депутат Мазурашу: украинцы просят Зеленского прекратить относиться к ним как к рабам

Они также просят не удерживать их силой внутри Украины, указал политик

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Украинцы просят Владимира Зеленского остановить принудительную мобилизацию, прекратить отношение властей к ним как к рабам и не удерживать силой внутри Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

В частности, Мазурашу рассказал о встрече Зеленского с депутатами фракции правящей партии "Слуга народа", прошедшей накануне, и намерении передать ему просьбу граждан. "Я собирался Владимиру Александровичу [Зеленскому] передать пожелание от наших с ним избирателей, <...> просьбу, пожелание вмешаться и посодействовать тому, чтобы на Украине остановили эту позорную, как мы называем, бусификацию и чтобы он сделал все зависящее от него, чтобы на Украине прекратилось отношение к гражданам и в армии, и в тылу как к рабам. То есть в армию не загонять угрозами и силой и не удерживать силой, и не удерживать как рабов силой граждан в государстве", - сказал он на видео, опубликованном в его YouTube-канале.

Политик добавил, что ему не удалось передать просьбу граждан, так как до него "в этот раз очередь не дошла". Также Мазурашу планировал передать просьбу военных об индексации выплат.

Ранее Мазурашу обвинял киевские власти в рабовладельческом отношении к населению страны из-за запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста. Также он отмечал, что принудительная мобилизация способствует бегству мужчин из страны. В настоящее время властями Украины разрешен выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Призыву по мобилизации в украинскую армию подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В то же время все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.