В волонтерские центры поступают тысячи обращений, отметил глава Россотрудничества

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Соотечественники все больше интересуются переселением в Россию, в волонтерские центры поступают тысячи обращений. Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Конечно, растет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"По последним цифрам я бы вам советовал уточнить у наших коллег в МВД, которые ведут программу по переселению соотечественников. Но очень хорошие данные есть у наших партнеров в Автономной некоммерческой организации "Путь домой". У них число обращений через волонтерские центры исчисляется сотнями и тысячами", - добавил Примаков.

Он рассказал, что Россотрудничество презентует возможности по переселению в "Русских домах". "Ориентируемся, в первую очередь, на людей одной с нами языковой и цивилизационной культуры", - уточнил глава ведомства.