Уничтожают тех, кто мешает власти или крупным коррупционным кланам, сообщил политик

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Режим Владимира Зеленского организовал на Украине систему политических убийств, чтобы оставаться у власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке, опубликованной на сайте ТАСС.

"Убийство журналиста Александра Тахтая, расследовавшего коррупцию при строительстве фортификаций, - это не случайность. Это продолжение системной практики. Уничтожают тех, кто мешает власти или крупным коррупционным кланам, которые действуют исключительно по приказу Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным - прим. ТАСС)", - отметил он.

Дмитрук добавил, что к числу жертв этой системы политических убийств также относятся журналист Олесь Бузина, депутаты Рады Антон Поляков и Алексей Ковалев, член украинской делегации на переговорах с РФ в Минске в феврале 2022 года Денис Киреев, российская журналистка и политолог Дарья Дугина, юрист и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича (2010-2014) Андрей Портнов, бывший спикер Рады Андрей Парубий.

"Список можно продолжать - от активистов до общественных деятелей. Эти убийства не случайность, а метод режима", - подчеркнул Дмитрук.

По словам депутата, "логика проста: каждый, кто хоть как-то может стать угрозой режиму, либо убит, либо в тюрьме". При этом он отметил, что все чаще убийства совершаются за пределами Украины.

"Убийства и запугивания за границей уже приобрели системный характер и, можно сказать, стали визитной карточкой режима", - добавил он.