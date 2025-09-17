Во внутреннем дворе Виндзора в честь президента США был дан артиллерийский салют

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, совершающий второй государственный визит в Соединенное Королевство, прибыл на встречу с королем Великобритании Карлом III. Трансляцию из Виндзорского замка, где монарх принимает американского гостя, ведет телеканал Sky News.

На территорию замка XI века, расположенного в графстве Беркшир под Лондоном, глава американской администрации прилетел на вертолете вместе с супругой Меланией. У трапа их встречали наследник престола принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Уэльская Кэтрин, которые подвели гостей к ожидавшим чуть поодаль Карлу III и королеве Камилле.

После короткого общения, члены британской королевской семьи и гости расселись по каретам и направились в сам замок. Во главе процессии двигался запряженный шестеркой серых лошадей государственный экипаж с Карлом III и Трампом. Во второй карете места достались королеве Камилле и Мелании, в ландо с закрытым из-за дождя верхом ехали принц и принцесса Уэльские с послом США в Великобритании Уорреном Стивенсом и его супругой.

По информации газеты The Daily Mail, четвертая карета была отведена высокопоставленным членам американской делегации, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Экипажи сопровождал конный полк дворцовой кавалерии, а по пути маршрута выстроились королевские гвардейцы в традиционных высоких медвежьих шапках, а также военнослужащие различных родов войск и три военных оркестра, исполнившие во время проезда гимны США и Великобритании. Всего в процессии было задействовано 120 лошадей и 1,3 тыс. военнослужащих.

Во внутреннем дворе Виндзора в честь президента США был дан артиллерийский салют. После этого Трамп в присутствии Карла III, который по протоколу шел на несколько шагов позади, провел осмотр почетного караула гвардейцев, представлявших Гренадерскую, Колдстримскую и Шотландские гвардии. Далее в программе у Трампа общение с Его Величеством, ланч, возложение венка в часовне Святого Георга, где похоронена королева Елизавета II (1926-2022). Завершится день государственным приемом от имени монарха.

Визит на фоне протестов

Визит проходит на фоне акций протеста. Так, в Виндзоре накануне протестующие вывели световую проекцию совместной фотографии хозяина Белого дома и финансиста Джеффри Эпштейна на здание Виндзорского замка. Марш против приезда президента США ожидается позднее в среду и в Лондоне.

Завершится государственный визит Трампа в четверг встречей с премьер-министром Киром Стармером и совместной пресс-конференцией.

В современной истории ни один зарубежный политический деятель не удостаивался чести дважды быть приглашенным в Великобританию с госвизитом. Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II.