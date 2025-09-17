Заместитель министра общественной безопасности Фам Тхе Тунг заявил о готовности государства поддержать Россию в полном объеме

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вьетнам совместно с Россией нацелен развивать сотрудничество в противодействии угрозам цветных революций и в сфере информационной безопасности. Об этом заявил заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунг.

"Совместно с российскими органами безопасности и разведкой будем развивать сотрудничество в противодействии цветным революциям и в информационной безопасности, - сказал он перед началом заседания российско-вьетнамской рабочей группы по вопросам международной безопасности. - И мы готовы поддерживать Россию в полном объеме и по вопросам безопасности и консультациям на высшем уровне по линии АСЕАН - Россия".

Замминистра также отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в мире и оказываемое давление со стороны Запада на отношения между РФ и Вьетнамом, текущий год имеет большое значение для двух стран. "В этот год очень много визитов у руководителей наших стран. Это показатель всеобъемлющего исторического партнерства между двумя странами", - указал он.

Фам Тхе Тунг обратил внимание, что состоявшийся в мае этого года визит генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама стал знаковой вехой и открыл новую страницу для отношений двух стран. "Этот визит не только укрепил и углубил традиционную дружбу, но и дал новый импульс развитию партнерства между нами. И руководители двух стран подчеркнули, что сотрудничество в области безопасности является важнейшей составляющей стратегического партнерства между странами", - констатировал замминистра.