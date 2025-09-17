Некоторые полицейские получили ранения от ударов деревянными палками, камнями и от выстрелов из рогаток

БАНГКОК, 17 сентября. /ТАСС/. Полицейские Таиланда применили слезоточивый газ и резиновые пули против граждан Камбоджи, которые попытались помешать местным властям установить заграждения на границе двух стран. Об этом сообщила королевская армия Таиланда.

Инцидент произошел в граничащей с Камбоджей таиландской провинции Сакэу. "Когда таиландские власти попытались установить заграждения безопасности в этом районе, они столкнулись с большим количеством камбоджийских протестующих, многие из которых были вооружены деревянными палками и рогатками. В конечном итоге, полиция в рамках мер по борьбе с беспорядками была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и резиновые пули в соответствии с международными стандартами, чтобы предотвратить перерастание ситуации в беспорядки. Поступают сообщения о том, что некоторые офицеры получили ранения от ударов деревянными палками, камнями и от выстрелов из рогаток", - сказал представитель армии.

Генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун ранее заявил, что Таиланд осуждает использование Камбоджей мирного населения для демонтажа заграждений из колючей проволоки на границе. По его словам, Таиланд по-прежнему привержен урегулированию разногласий с Камбоджей мирными средствами на основе Меморандума о взаимопонимании 2000 года и существующих двусторонних механизмов.

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. Таиландские вооруженные силы сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения. В камбоджийском военном ведомстве заявили, что армия действовала в рамках самообороны.

28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого таиландские военнослужащие подрывались на минах - 9, 12 и 27 августа. Таиландский МИД ранее заявил, что саперы расчистили от мин почти 100% территории площадью около 2,5 тыс. кв. км.