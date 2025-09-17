Гонсало Бойе подчеркнул, что защитники прибыли в Молдавию

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Европейские адвокаты Евгении Гуцул подали заявку властям Молдавии на посещение ее в тюрьме, но до сих пор не получили ответа, что считают недопустимым.

"Мы подали несколько заявок властям Молдавии на посещение Гуцул в тюрьме еще несколько недель назад. К сожалению, мы до сих пор не получили ответа. Это недопустимо. Ни в одной стране мира я не сталкивался с подобным", - заявил на пресс-конференции в Кишиневе один из адвокатов Гонсало Бойе. Он подчеркнул, что защитники прибыли в Молдавию, в том числе для того, чтобы встретиться с ней.