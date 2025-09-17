Глава ведомства Андрей Сибига высказывал мнение, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые действовали ранее в рамках мониторинга режима прекращения огня, "уже продемонстрировали свою неэффективность"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. МИД Украины скептически смотрит на гипотетическую отправку миротворцев ООН в страну, так как считает механизмы организации неэффективными. Об этом сообщил на брифинге спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила, что после окончания переговоров по урегулированию украинского кризиса станет возможной отправка на Украину миротворческой миссии под эгидой ООН.

Как напомнил Тихий, глава МИД Украины Андрей Сибига высказывал мнение, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые действовали ранее в рамках мониторинга режима прекращения огня, "уже продемонстрировали свою неэффективность". "Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня", - пояснил спикер МИД.

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.