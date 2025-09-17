США внесли связанные с Ираном формирования в список террористических

В документ вошли "Катаиб Сейид аль-Шухада", "Катаиб имама Али", "Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия" и "Харакат Хезболлах ан-Нуджаба"

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США внес в американский список террористических организаций ряд ближневосточных вооруженных формирований, которые, по данным Вашингтона, связаны с Ираном. Об этом говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

Как следует из документа, речь идет об иракском ополчении "Катаиб Сейид аль-Шухада", формировании "Катаиб имама Али", группировках "Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия" и "Харакат Хезболлах ан-Нуджаба". Американская сторона называет их "связанными с Ираном военизированными группировками". США ранее уже вводили против них санкции.

По данным Госдепа, "Иран продолжает оказывать поддержку, которая позволяет этим формированиям планировать и осуществлять нападения в Ираке или содействовать им". Как утверждается в документе, участники этих формирований причастны к атакам на американское посольство в Багдаде, а также на союзников США в регионе.

По словам Рубио, Вашингтон принял эти меры в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом 4 февраля указом о восстановлении максимального давления на Тегеран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.