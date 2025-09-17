Согласно докладу Минобороны страны, из-за нехватки техники и вооружений отдельные обучающие курсы в армии пришлось отменить, а уровень боеготовности ВС Нидерландов не превышает 65%

ГААГА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Нидерландов сталкиваются со сложностями в обучении личного состава из-за масштабных поставок вооружений Украине. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на доклад Минобороны, представленный к Бюджетному дню.

"Дефицит военных машин, вооружений и иной учебной техники осложнил проведение занятий для военнослужащих", - отмечается в документе. Согласно докладу, из-за нехватки техники и вооружений отдельные обучающие курсы в армии пришлось отменить, а уровень боеготовности ВС Нидерландов не превышает 65%. В попытках решить проблему власти королевства планируют "расширять и цифровизировать учебную базу", а также привлекать к подготовке солдат частные структуры.

При этом в Нидерландах отмечается рекордный рост числа новобранцев. Только за первые восемь месяцев текущего года в ряды вооруженных сил вступили более 5 тыс. человек, что превышает показатели за весь прошлый год. В армии числятся свыше 79 тыс. военнослужащих и резервистов. Особое внимание уделяется развитию системы резерва: с сентября число военнослужащих запаса превысило 8,5 тыс., что почти на 2 тыс. больше, чем в 2022 году. По планам Минобороны, к 2030 году численность армии должна достичь 100 тыс. человек.

К 2025 году общий объем поставок вооружений Нидерландов Украине превысил €6 млрд и включал, в частности, передачу истребителей F-16, а также контракты на финансирование производства дронов. Кроме того, более €1 млрд были потрачены на производство снарядов для украинской армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее неоднократно заявляла, что зарубежные вооружения не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".