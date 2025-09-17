Качиньский предложил переместить посольство РФ подальше от правительственных зданий

Политик обосновал необходимость такого шага "контрразведывательной защитой"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский намерен инициировать перенос российского посольства в Варшаве в другое место подальше от правительственных зданий.

"То, что в сталинский период там разместили посольство, имело также символическое значение. Сегодня настал подходящий момент, чтобы положить конец этой ненормальной ситуации. И это мы хотели вам сообщить", - сказал Качиньский на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях ПиС. Заместитель Качиньского и экс-глава Минобороны республики Мариуш Блащак добавил, что ПиС сегодня передаст на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату парламента) проект резолюции по смене расположения здания дипмиссии. Политик обосновал необходимость такого шага "контрразведывательной защитой". "Для укрепления нашей безопасности необходимо оснащать армию и обеспечивать ее лучшим оборудованием, но также необходимо обеспечить контрразведывательную защиту государственных учреждений", - подчеркнул политик.

Здание и территория посольства России в Варшаве находятся в собственности РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом находится комплекс Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс российской дипмиссии на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при посольстве.