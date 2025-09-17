Запустившего дрон в Варшаве украинца депортируют из Польши

Молодой человек также заплатит штраф 4 тыс. злотых (около $1,1 тыс.), указал представитель местной полиции Роберт Шумята

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Польши собираются депортировать 21-летнего гражданина Украины, управлявшего пролетавшим вечером 15 сентября над резиденциями премьера и президента Польши в Варшаве дроном. Задержанную вместе с ним 17-летнюю белоруску отпустили после допроса. Об этом сообщил порталу Onet представитель варшавской полиции Роберт Шумята.

"Мужчина, который запускал дрон в закрытой зоне, был обвинен в нарушении статьи 212 закона "О воздушном праве". Кроме того, мы подготовили заявление в пограничную службу с просьбой обязать мужчину покинуть территорию Республики Польша", - рассказал Шумята. Кроме того, молодой человек заплатит штраф 4 тыс. злотых (около $1,1 тыс.).

Как отмечает радиостанция RMF FM, пограничники уже приняли решение о депортации украинца, ему также будет запрещен въезд в страны Шенгенской зоны в течение пяти лет.

В свою очередь, задержанная вместе с мужчиной гражданка Белоруссии была допрошена в качестве свидетеля, после чего ее отпустили, уточнил Шумята.

Вечером 15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск написал в X, что сотрудники польской Службы государственной охраны нейтрализовали неизвестный дрон, пролетавший над зданиями правительства и Бельведерским дворцом в Варшаве. В результате инцидента были задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский не подтвердил связь инцидента со шпионажем, предположив, что произошедшее могло случиться из-за незнания закона.