По словам главы МВД республики Игоря Таро, КПП остались открытыми по гуманитарным причинам

ВИЛЬНЮС, 17 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил об отсутствии у властей балтийской республики планов по закрытию границы с Россией в текущий момент.

"Если что-то изменится, то это можно будет сделать очень быстро", - сказал Таро порталу гостелерадио ERR. Чиновник подчеркнул, что граница может быть закрыта в случае изменения обстановки в сфере безопасности.

По словам министра, причин для закрытия границы с Россией нет, КПП функционируют в штатном режиме, а власти приняли меры, которые значительно сократили товарооборот с Москвой. Он также отметил, что границы остались открытыми по гуманитарным причинам.

Во вторник эстонская консервативная партия "Отечество" (Isamaa) выступила с предложением закрыть погранпереходы на границе с Россией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025".

Сейчас на границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, один из которых - "Нарва" - открыт только в дневное время. КПП "Лухамаа" и "Койдула" функционируют в полном объеме.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.