Все это время глава гагаузии будет сидеть в тюрьме только потому, что ее считают виновной, отметила адвокат Гонсало Бойе

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Дело главы Гагаузкой автономии Евгении Гуцул в Апелляционной палате могут задержать на период до трех лет. Об этом рассказали на пресс-конференции адвокаты политика.

"Как можно осудить человека в первой инстанции и отправить в тюрьму на весь срок, пока длится апелляция. Этот период может продлиться от трех месяцев до трех лет. И все это время она будет сидеть в тюрьме только потому, что [ее] считают виновной", - сказал адвокат Гонсало Бойе.

"Каков тогда смысл второй инстанции и как это согласуется с европейским правом или Европейской конвенцией по правам человека? Это нарушение. Заключение под стражу должно быть исключением, а в данном случае оно исключением не является. И, как уже сказал [адвокат] Уильям Жюлье, нет риска побега, нет риска уничтожения доказательств", - отметил он.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Спустя два дня Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии опубликовали совместную резолюцию, в которой назвали преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии попыткой "ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения".

Конфликт с властями Молдавии

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала санкции против Гуцул местью со стороны действующих молдавских властей за отсутствие поддержки на президентских и парламентских выборах.