При этом защитники Евгении Гуцул далеки от политики и сконцентрированы только на защите конституционных прав главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Европейские адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул запросили у властей Молдавии ее немедленное освобождение из тюрьмы. Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе адвокат Уильям Жюлье.

"Мы запросили немедленное освобождение госпожи Гуцул из-под стражи. Она была законно избрана главой Гагаузии, выборы были утверждены ЦИК. У нее двое маленьких сыновей дома, и она должна вернуться в семью. То, что произошло с ней возможно только при диктаторском режиме. Но президент Майя Санду, насколько нам известно, была избрана для того, чтобы следовать демократическим процессам", - сказал Жюлье. При этом он подчеркнул, что защитники Гуцул далеки от политики и сконцентрированы только на защите конституционных прав главы Гагаузии.