БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Евросоюз будет пытаться активизировать взаимодействие с Индией по противостоянию России в украинском конфликте, следует из заявления Еврокомиссии (ЕК), представленного Европарламенту и Совету ЕС.

В нем говорится, что ЕС будет "в дальнейшем взаимодействовать с Индией во всех аспектах противодействия" РФ в конфликте на Украине. В частности, Европа намерена принимать меры по "предотвращению реэкспорта в Россию товаров военного назначения, произведенных в ЕС, и обходу санкций".

Глава евродипломатии Кая Каллас, между тем, заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что у ЕС и Индии существуют "явные разногласия" в ряде сфер, в частности, касающиеся закупок Индией российской нефти. Она также подчеркнула, что европейский блок не хочет подталкивать Нью-Дели "в сторону России". "Вопрос в том, оставим ли мы эти пробелы, чтобы их заполнил кто-то другой, или заполним их сами", - подчеркнула она.