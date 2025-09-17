Офис Моди: премьер Индии с нетерпением ожидает встречи с Путиным

Лидеры двух стран обсудили различные вопросы двусторонней повестки, отметили в канцелярии

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди с нетерпением ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным позднее в 2025 году. Об этом сообщила в своем пресс-релизе канцелярия Моди по итогам телефонного разговора главы индийского правительства с российским лидером.

"Лидеры двух стран обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня в преддверии 23-го ежегодного индийско-российского саммита. Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным в Индии позднее в этом году", - говорится в пресс-релизе.

Моди в ходе разговора выразил сердечную признательность за пожелания Путина по случаю его 75-летия и за крепкую дружбу.

"Лидеры договорились поддерживать тесные контакты", - отметили в офисе индийского премьера.

Ранее Моди по итогам телефонного разговора с Путиным сообщил в Х, что Индия привержена дальнейшему укреплению особого, привилегированного стратегического партнерства с РФ, а также готова внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине.

Моди 17 сентября исполнилось 75 лет. Он занимает пост главы индийского правительства с 2014 года. За это время он посетил Россию семь раз, последний визит состоялся в октябре 2024 года, когда он принял участие в саммите БРИКС в Казани. Президент России поздравил его с 75-летним юбилеем, отметив его большой личный вклад в укрепление партнерства Москвы и Нью-Дели.

По итогам состоявшейся 1 сентября встречи с президентом России на полях саммита ШОС в Китае Моди заявил, что даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. По его словам, тесное сотрудничество имеет значение не только для народов двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.