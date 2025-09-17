Военный аналитик Ханс Петер Михельсен заявил агентству, что учения призваны показать ответственное отношение к острову вместе с союзниками НАТО

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Дания не пригласила американские подразделения на военные учения в Гренландии, отправив "весомый политический сигнал" на фоне интереса США к острову. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы работаем вместе с коллегами с американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены для участия в этих учениях", - сказал Reuters командующий Арктическими силами Дании Серен Андерсен.

Военный аналитик Ханс Петер Михельсен заявил агентству, что "учения призваны показать ответственное отношение Дании к острову вместе с союзниками НАТО". Он охарактеризовал их как "весомый политический сигнал" США. Однако Андерсен не согласился с мнением, что исключение американских военных является сигналом Вашингтону.

Трамп многократно высказывал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. В противном случае он грозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, который входит в ее состав на правах автономии. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию, но тогда датские и гренландские власти эту идею отвергли.