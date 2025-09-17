Владимир Зеленский добавил, что Киев ожидает в октябре дополнительных взносов от европейских стран по программе PURL в размере $1,5-1,6 млрд

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ракеты для комплексов HIMARS и Patriot войдут в два первых пакета военных поставок Украине от США по программе PURL по $500 млн каждый. Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой. Трансляцию пресс-конференции вел его офис.

"Мы получили больше $2 млрд от наших партнеров по программе PURL. <...> Первые два пакета по $500 млн каждый. Я не буду рассказывать обо всем, что будет в этих пакетах, но там будут ракеты для Patriot и HIMARS", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина ожидает в октябре дополнительных взносов от европейских стран по программе PURL в размере $1,5-1,6 млрд.

Ранее представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки Украине американского оружия, закупленного странами НАТО по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), начались. Информацию подтвердило посольство Украины в США.