Ответственный за перевозку Филипп Белаваль подчеркнул, что гобелен доставят в Британию в ближайшие дни

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Транспортировка в Великобританию "Гобелена из Байё" времен короля Англии и герцога Нормандии Вильгельма I Завоевателя (около 1027/1028 - 1087) для экспозиции в Британском музее в Лондоне отложена из-за намеченных на 18 сентября забастовок и акций протеста против мер жесткой экономии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"В связи с ожидаемыми забастовками завтра в департаменте Кальвадос, (где находится музей Байё - прим. ТАСС), префект считает невозможной перевозку столь ценного произведения", - приводит агентство слова Филиппа Белаваля, назначенного Елисейским дворцом ответственным за транспортировку гобелена.

В то же время Белаваль подчеркнул, что гобелен все же будет доставлен в Великобританию в ближайшие дни.

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал королю Карлу III во время своего визита в Великобританию в июле обещание предоставить гобелен Лондону на время. Произведение длиной 68,38 метра и шириной 48/53 см будет выставлено в Британском музее с сентября 2026 по июнь 2027 года. Гобелен в мельчайших деталях воспроизводит подготовку нормандского завоевания Англии и эпизоды битвы при Гастингсе (1066 год). Считается, что работу над ковром начали в XI веке по распоряжению королевы Матильды, жены Вильгельма I Завоевателя.

Многие эксперты выступили с критикой решения Макрона, указав на плохое состояние гобелена. В последний раз он реставрировался в 1870 году. По оценке канала LCI, Франции от этой выставки не будет никакой экономической выгоды, она лишь временно получит взамен редкие предметы, найденные британцами во время археологических раскопок и выставлявшиеся в Лондоне.

Согласно письменным свидетельствам, с XV столетия гобелен находился в соборе Байё - древнего города на северо-западе Франции. Историки пока не пришли к единому мнению о том, как он оказался в соборе. Ранее Лондон дважды безуспешно пытался заполучить историческую реликвию: для церемонии коронации королевы Елизаветы II в 1953 году и на празднование 900-летия битвы при Гастингсе в 1966 году. Из Байё в Париж гобелен вывозили всего дважды: по приказу императора Наполеона Бонапарта, а затем в годы Второй мировой войны по требованию немецкой оккупационной администрации, контролировавшей весь север Франции.

Протесты во Франции

18 сентября по всей Франции пройдут манифестации против мер бюджетной экономии. В них могут принять участие около 800 тыс. человек. Кроме того, в этот же день крупнейшие профсоюзы страны проведут массовые забастовки. Работа общественного транспорта, в частности железных дорог, будет серьезно нарушена. Ожидаются стачки фармацевтов, энергетиков, работников системы образования и здравоохранения. В то же время крупнейший профсоюз авиадиспетчеров объявил о переносе забастовки с 18 сентября на 7 и 9 октября.