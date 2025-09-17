Чтобы пройти этот период спокойно и не допустить дестабилизации обстановки в стране, каждому нужно ответственно работать на своем месте, указал лидер республики

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в республике должны пройти следующие выборы главы государства.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, чтобы пройти этот период спокойно и не допустить дестабилизации обстановки в стране, каждому нужно ответственно работать на своем месте, таким образом делая вклад в общее укрепление экономики государства.

Лукашенко отметил, что обстановка в Белоруссии останется благополучной, если все будут лучше работать, потому что основа - это экономика. "Получим урожай еще пару лет, как в этом году (это также позитивно скажется на ситуации в экономике - прим. ТАСС)", - подчеркнул лидер страны. Предыдущие президентские выборы состоялись в республике 26 января нынешнего года.

В свою очередь председатель белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова спросила мнение президента о возможности смены названия этой политической силы. По ее словам, которые приводит БелТА, этот вопрос достаточно активно обсуждается после состоявшегося партийного съезда, поскольку и партия, и общественное объединение носят одно и то же название - "Белая Русь". "Может быть, пора подумать о смене названия партии или, возможно, сейчас не время?" - спросила она совета главы государства. "Этот вопрос я слышал один раз. Но я сразу подумал: кто его знает, может быть, по сути, надо что-то там [поменять]. Может быть, посмотреть, чтобы они могли развиваться", - сказал Лукашенко.

Чемоданова в этой связи уточнила, что в рядах партии состоят уже порядка 70 тыс. человек. "На сегодняшний день объективно люди просто путают. У них одно название. Но все мы консолидированы вокруг нашей страны, символов", - отметила она. "Вы подумайте. Я готов, если это от меня зависит, поддержать любое решение. Но надо серьезно подумать. Если уж мы замахнулись на партийное строительство, губить не надо партию. Если это будет на пользу - пожалуйста", - пояснил президент.

При этом он предостерег от того, чтобы в партию искусственно кого-то привлекали. Чемоданова заверила, что такого категорически нет. "Да, надо агитировать, надо разъяснять, подсказывать. Но тащить туда - это во вред будет", - считает Лукашенко. "Мы не организация, которая должна кого-то перевоспитывать. Мы - политическая партия. И должны следовать своему курсу", - указала председатель политической силы. "Совершенно верно", - согласился глава государства.