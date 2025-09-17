Согласно данным Федерального бюро расследований, у Дональда Хенсона могут быть проблемы с психическим здоровьем

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали Дональда Хенсона, который подозревается в инциденте со въездом машины в ворота здания ФБР в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), сообщило местное подразделение телеканала ABC News.

По его сведениям, Хенсон является военным в отставке. Согласно данным ФБР, у него могут быть проблемы с психическим здоровьем. За несколько недель до происшествия Хенсон обращался в офис ФБР с некоей жалобой, однако в ведомстве сочли ее бессмысленной. Подробностей о задержании подозреваемого пока не приводится.

Инцидент произошел в среду примерно в 02:40 по местному времени (09:40 мск), когда подозреваемый протаранил ворота офиса ведомства, после чего достал из машины американский флаг и бросил его через ограду, а затем скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал. На автомобиле было оставлено послание вульгарного содержания.

В ФБР рассматривают произошедшее как террористический акт против ведомства.