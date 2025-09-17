Из-за дополнительных процедур оформление документов граждан может проходить дольше, предупредила Госпогранслужба Украины

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новая биометрическая система контроля заработала на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"В нескольких пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля. Она предусматривает сканирование лиц и снятие отпечатков пальцев как при въезде, так и при выезде с Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за дополнительных процедур оформление документов граждан может проходить дольше. Будет ли Украина применять ответные меры, в Госпогранслужбе не сообщили.

В последнее время польская сторона фиксирует существенный рост выезжающих с Украины в Польшу. Так, более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет въехали в Польшу в первую неделю после вступления в силу 28 августа решения украинских властей о снятии ограничений на выезд из страны для мужчин этой возрастной категории.