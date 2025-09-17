Конгрессмены США вызвали глав сервисов и платформ на слушания о радикализации

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности Джеймс Комер подчеркнул, что после убийства Чарли Кирка, орган власти "обязан осуществлять надзор над сетевыми платформами, которые радикалы используют для распространения политического насилия"

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности пригласил руководителей сервисов Twitch и Steam, а также платформ Discord и Reddit на слушания 8 октября о распространении радикальных идей в интернете. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на его сайте.

Как следует из документа, "на слушаниях рассмотрят вопрос о радикализации пользователей сетевых форумов, включая случаи открытого подстрекательства к действиям по политическим мотивам".

Председатель комитета Джеймс Комер (республиканец, от штата Кентукки) подчеркнул, что после убийства политического активиста Чарли Кирка в штате Юта "и в связи с другим насилием по политическим мотивам" Конгресс "обязан осуществлять надзор над сетевыми платформами, которые радикалы используют для распространения политического насилия". "Для предотвращения радикализации и насилия в будущем руководители Discord, Steam, Twitch и Reddit должны предстать перед комитетом по надзору и объяснить, что они предпринимают, чтобы их платформы не применялись во вредоносных целях", - добавил Комер.

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател во вторник заявил, что соцсети являются одним из факторов распространения радикальных идей среди американцев. Как он подчеркнул на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, "социальные сети совершенно вышли из-под контроля в том, что касается радикализации". Этот вопрос был затронут на слушаниях в контексте убийства Кирка.

Представители американских властей в связи с убийством Кирка ранее уже обещали использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка в США, члены которых, как полагают сотрудники вашингтонской администрации, придерживаются радикальных взглядов и пропагандируют насилие.

Убийство Кирка

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку. Пател не исключал, что к убийству мог быть причастен кто-то еще, кроме Робинсона.