Это более сложный вопрос, чем кажется, заявил глава МИД Польши

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал неправомочным предложение председателя крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) перенести посольство РФ в Варшаве подальше от правительственных зданий.

"Резолюция Сейма не является правовым основанием для таких действий", - отметил министр в эфире телеканала Polsat. "Это более сложный вопрос, чем кажется. В международных отношениях обязывают Венская конвенция [о дипломатических сношениях] и несколько иных конвенций", - подчеркнул он.

17 сентября Качиньский заявил, что его партия направит на рассмотрение в Сейм (нижняя палата польского парламента) резолюции о переносе здания российского посольства подальше от правительственных здания, мотивируя этот шаг "контрразведывательной защитой".

Здание и территория посольства России в Варшаве являются собственностью РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом с дипмиссией находится здание Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии.