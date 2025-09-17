Изменения будут применяться на период действия военного положения, а также в течение года после его отмены

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Украинские власти решили ограничить свободный доступ к информации в реестрах, касающейся оборонных предприятий страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

"Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров", - говорится в сообщении. Документ "ограничивает свободный доступ к информации в реестрах, касающейся видов деятельности оборонных предприятий, их местонахождения, объектов недвижимого имущества, которые им принадлежат, объектов интеллектуальной собственности, связанных со сферой нацбезопасности и обороны".

Эти изменения будут применяться на период действия военного положения, а также в течение года после его отмены.