На деле эти механизмы применялись для цензуры внутри страны, сообщает Госдеп

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация прекратила работу всех механизмов, которые были созданы при 46-м президенте США Джо Байдене под предлогом информационного противодействия другим странам, но на деле использовались для цензуры. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, опубликованном 17 сентября.

"США прекратили работу всех механизмов по противодействию манипулированию информацией со стороны других государств, а также любых связанных с ними инструментов, созданных предыдущей администрацией", - говорится в документе. В нем констатируется, что упомянутые механизмы на деле "превратились в инструменты политической цензуры" в США.

Действующая вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, как утверждает Госдеп, "будет противостоять враждебной пропаганде противников", одновременно защищая "права американцев на обмен мнениями".

В заявлении отмечается, что в апреле 2025 года Госдеп заявил о прекращении работы входящего в его структуру центра по противодействию России и ряду других стран в информационной сфере. Госсекретарь США Марко Рубио тогда уточнил, что при администрации Байдена "эта структура, которая обходилась налогоплательщикам в $50 млн в год, израсходовала миллионы долларов на активные попытки заставить замолчать и подвергнуть цензуре американцев, которым она должна была служить". Основными целями работы упомянутого центра американская сторона называла противодействие информационному влиянию со стороны ряда других государств, включая Россию и Китай.