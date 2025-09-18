НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не смог сдержать эмоций и нецензурно выразился в интервью телеканалу Fox News, говоря об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

"Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой <...> [проблемой], то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало. Прошу прощения, я знаю, что не должен был ругаться в эфире Fox News", - сказал Вэнс. Вице-президент убежден, что "все имеющиеся улики указывают на то, что обвиняемый в убийстве [Тайлер Джеймс Робинсон] вырос во вполне нормальной семье, но радикализировался под влиянием левых идей".

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что американские власти намерены использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка в США, члены которых, как полагают сотрудники вашингтонской администрации, придерживаются радикальных взглядов и пропагандируют насилие.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.