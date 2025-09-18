ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова вместе с представителями других стран защищать долгосрочный мир на планете. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

"Армия Китая искренне готова осуществлять взаимодействие со всеми сторонами в области глобальной безопасности, придерживаться позитивной стратегии по обеспечению долгосрочного спокойствия", - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия официальной части 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности, который проходит в Пекине.