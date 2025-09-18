МО Китая заявило о готовности защищать результаты победы во Второй мировой войне

Страна будет твердо отстаивать международный порядок, созданный по итогам Второй мировой, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай готов твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и международный порядок, созданный по ее итогам. Об этом заявил министр оборон КНР Дун Цзюнь.

"Мы будем решительно отстаивать достижения Второй мировой войны и послевоенный порядок, твердо защищать права и интересы своей страны, нести общую ответственность за сохранение мира во всем мире", - сказал он, выступая на церемонии открытия официальной части 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности, который проходит в Пекине.