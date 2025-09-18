Глава платформы заявлял, что обвиняемый в убийстве Кирка не состоял ни в одном из ее чатов, однако впоследствии было доказано обратное, отметил вице-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) тщательно расследует возможную связь между платформой Discord и появлением радикальных взглядов у Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"ФБР тщательно все расследует. В этой ситуации много странных вещей. Например, глава Discord заявил об отсутствии на этой платформе чатов с участием [Робинсона], но, как мы впоследствии выяснили, такие чаты были. Необходимо все изучить, перевернуть каждый камень", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности 17 сентября пригласил руководителей сервисов Twitch и Steam, а также платформ Discord и Reddit на слушания 8 октября о распространении радикальных идей в интернете.

Директор ФБР Кэш Пател ранее заявил, что соцсети являются одним из факторов распространения радикальных идей среди американцев. Как он подчеркнул на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, "социальные сети совершенно вышли из-под контроля в том, что касается радикализации". Этот вопрос был затронут на слушаниях в контексте убийства Кирка.

Представители американских властей в связи с убийством Кирка ранее уже обещали использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка в США, члены которых, как полагают сотрудники вашингтонской администрации, придерживаются радикальных взглядов и пропагандируют насилие.