КНР активно изучает подходы к решению проблем и стремится к урегулированию конфликтов, заявил помощник министра иностранных дел Хун Лэй

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай окажет активное содействие политическому урегулированию украинского кризиса и других глобальных конфликтов. Об этом заявил помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй.

"Китай серьезно изучает и реализовывает подходы к решению насущных проблем, стремясь к урегулированию украинского кризиса и палестино-израильского конфликта при помощи объективных и беспристрастных средств для активного продвижения политических решений", - подчеркнул он на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине.