Развертывание наступательной системы Японии вызывает беспокойство других стран АТР, пишет издание

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Развертывание американских ракетных систем средней дальности Typhon на территории Японии может спровоцировать новый виток гонки вооружений в регионе. Об этом говорится в опубликованной в четверг редакционной статье газеты China Daily.

"Развертывание такой наступательной ракетной системы в Японии вызывает беспокойство у других стран региона и, вполне вероятно, спровоцирует новый виток региональной гонки вооружений", - пишет издание, комментируя совместные военные учения США и Японии Resolute Dragon, в ходе которых комплексы Typhon впервые были размещены на территории Японии.

В качестве другого примера вызовов для безопасности в АТР газета привела недавний инцидент с филиппинскими судами, которые попытались протаранить корабль береговой охраны Китая в районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. "Подобные провокации со стороны Филиппин в Южно-Китайском море в последние месяцы участились и стали серьезным дестабилизирующим фактором в регионе. Что касается морских споров в Южно-Китайском море, то Китай уже давно настаивает на том, что они должны быть урегулированы путем переговоров. Однако Филиппины упорно стремятся играть роль пешки на переднем крае геополитических игр США", - говорится в комментарии.

Все эти дестабилизирующие факторы, указывает газета, требуют интенсивных обменов мнениями, в частности, на таких площадках, как проходящий в Пекине Сяншаньский международный форум по безопасности, чтобы предотвратить превращение региона в арену геополитической борьбы. "Отсутствие взаимопонимания и доверия всегда является источником споров и даже конфликтов между странами", - пишет издание.