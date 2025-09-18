По данным портала, Асаад аш-Шейбани рассчитывает обсудить возможность "отмены остающихся санкций" против республики

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Сирии в переходном правительстве Асаад аш-Шейбани 18 сентября посетит Вашингтон для переговоров с законодателями по вопросу полной отмены санкций. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, глава сирийского МИД проведет встречи с американскими законодателями, в ходе которых он рассчитывает обсудить возможность "отмены остающихся санкций против Сирии". Портал подчеркивает, что это будет "первый визит министра иностранных дел Сирии в Вашингтон более чем за 25 лет". Ожидается, что 19 сентября аш-Шейбани проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее телеканал Syria TV сообщил, что аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в среду в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

14 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом арабской республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде. Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на бывшего сирийского лидера Башара Асада и связанных с ним лиц.