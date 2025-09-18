После удара по Катару раздражение президента США особенно усилилось, сообщают источники издания

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отдает предпочтение боевым действиям против палестинского движения ХАМАС вместо того, чтобы согласовать прекращение огня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, после удара Израиля по Катару раздражение Трампа особенно усилилось. Беседуя со своими советниками, американский лидер выразил мнение, что Нетаньяху издевается над ним.

Газета отмечает, что, несмотря на недовольство, Трамп воздерживается от принятия жестких мер в отношении Израиля. Издание объясняет это хорошими личными отношениями Трампа и Нетаньяху. Как заявили The Wall Street Journal несколько неназванных американских чиновников, Трамп гордится теплыми отношениями с израильским премьером и не хочет их портить. Американский лидер также по-прежнему намерен добиться установления дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией и считает это своей крупной дипломатической целью.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп после удара Израиля по Дохе провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху. По данным газеты, Трамп был недоволен тем, что узнал об атаке не от Израиля, а от американских военных. Хозяин Белого дома указал Нетаньяху на то, что еврейское государство атаковало территорию союзника США, выступавшего посредником на переговорах о завершении военной операции в секторе Газа. Нетаньяху в ответ заявил, что у него было "небольшое окно возможностей" для нанесения удара и он счел нужным им воспользоваться.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.