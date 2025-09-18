Bloomberg: стоимость системы ПРО США "Золотой купол" может значительно вырасти

Фактическую стоимость систем министерство обороны Соединенных Штатов не раскрывает, сообщает издание

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США не раскрывает детали, касающиеся стоимости разрабатываемой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", она может многократно вырасти. Об этом сообщила газета Bloomberg.

"Он (проект - прим. ТАСС) в настоящее время находится на стадии рассмотрения, и на данный момент дополнительная информация о нем недоступна", - заявил Пентагон. Как поясняет Bloomberg, хотя ранее было заявлено, что стоимость "Золотого купола" составит $175 млрд, по оценкам бюджетного управления Конгресса США, стоимость одной только сети перехватчиков космического базирования может обойтись в $542 млрд.

По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Тодда Харрисона, даже незначительные изменения в параметрах системы ПРО такого масштаба могут привести к изменению цены на сотни миллиардов долларов.

28 января президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола". Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. По свидетельству экспертов, "Золотой купол" будет учитывать также угрозы со стороны гиперзвуковых систем. По словам главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Грегори Гийо, в возможности "Золотого купола" будут входить средства противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам и борьбы с воздушными целями и крылатыми ракетами.