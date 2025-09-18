Он отметил, что в течение 5-10 лет нужна будет международная финансовая помощь

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украине в течение 5-10 лет после окончания конфликта потребуется международная финансовая помощь, без которой украинская государственность перестанет существовать.

"Сейчас финансирование, поддержка нашего бюджета на уровне 50% и более - это существенно. Если эту международную поддержку забрать, страна просто рухнет, просто ее не будет существовать. Начнутся такие процессы демонтажа украинской государственности, с которыми сложно будет справиться", - сказал он в эфире украинского телеканала "Новости. Live".

В продолжении он высказался о сроках поддержки Украины после завершения военного конфликта. "Для того, чтобы этого не допустить, необходимо будет значительный период времени, возможно пять лет, возможно до десяти лет финансировать в существенном объеме Украину со стороны европейских партнеров для того, чтобы мы просто не рассыпались после того, как будут подписаны договоренности, установлены гарантии и ряд других моментов", - подытожил Кицак.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.