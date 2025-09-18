Депутат парламента Финляндии призвал развивать регионы на границе с Россией

Сеппо Эскелинен отметил, что закрытие границы с РФ "значительно ослабило" приграничные районы

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат парламента Финляндии Сеппо Эскелинен призвал правительство республики развивать регионы на границе с Россией.

Законодатель в колонке для газеты It suomalainen прокомментировал проект бюджета на 2026 год, который ранее предложило правительство. По словам Эскелинена, проект свидетельствует о том, что власти не до конца понимают положение дел в восточной части Финляндии. Депутат считает, что закрытие границы с Россией "значительно ослабило" приграничные районы. По его оценке, правительство игнорирует инициативы, направленные на улучшение экономической ситуации в восточной части Финляндии, тем самым усугубляя неравномерность развития финских регионов.

"Сейчас необходимо принять меры для развития специальной экономической зоны, поддержки инвестиций, улучшения доступности [в регионе] и туристического сектора", - отметил он.

Ранее постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил ТАСС, что жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны. По словам Иванова, экономика в юго-восточной Финляндии "рухнула", потому что "там нечего делать без российских туристов".

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.